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Таганрог вошел в число лидеров среди муниципалитетов Дона по защите прав потребителей

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Таганрог вошел в число лидеров рейтинга муниципалитетов Ростовской области по эффективности работы в сфере защиты прав потребителей по итогам первого полугодия. Об этом сообщили в региональном департаменте потребительского рынка.

Город

Вместе с Таганрогом в списке лучших городов оказались Шахты и Новошахтинск. Среди районов лидируют Зимовниковский, Каменский и Усть-Донецкий.

Отмечается, что Ростовская область уверенно входит в топ-4 регионов страны по эффективности работы в сфере защиты прав потребителей. Такой результат достигнут благодаря системной работе: в регионе действует комплексная программа, а в каждом муниципалитете реализуются профильные мероприятия.

Для защиты своих прав жители могут обратиться в отделы по защите прав потребителей при администрациях муниципальных образований, а также в общественные приемные департамента потребительского рынка. Там не только консультируют, но и помогают оценить перспективы досудебного или судебного урегулирования спора, а также подготовить необходимые документы.

Кроме того, работают телефон горячей линии: 301-0-103, электронная почта: zpp@donland.ru и интернет-портал zppdon.ru, где можно самостоятельно сформировать претензию и найти актуальную справочную информацию.

Фото: мессенджер «MAX» департаменте потребительского рынка РО

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защита прав потребителей новости Таганрог
Таганрогская правда

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