Главная » Новости Таганрога

В Таганроге возбуждено уголовное дело о мошенничестве с участием подростка

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

16-летний житель Таганрога вместе с неустановленными подельниками мошенническим путем похитил у 64-летней пенсионерки 361 тысячу рублей.

Новости Таганрога

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным следствия, преступление было совершено с использованием телефонного мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, под предлогом «проверки денежных средств в налоговой службе» убедили женщину передать им наличные деньги.

Пенсионерка, введенная в заблуждение, передала 361 тысячу рублей подростку, который впоследствии был задержан.

«На допросе несовершеннолетний полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает пресс-служба донского Следкома.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех соучастников преступления и их задержание.

Ранее мы рассказывали, что пара таганрожцев готовила в своей квартире «синтетику» и сбывала через виртуальный магазин.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

мошенники происшествия Таганрог следком телефонное мошенничество уголовное дело
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru