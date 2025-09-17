В Таганроге возбуждено уголовное дело о мошенничестве с участием подростка

16-летний житель Таганрога вместе с неустановленными подельниками мошенническим путем похитил у 64-летней пенсионерки 361 тысячу рублей.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным следствия, преступление было совершено с использованием телефонного мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, под предлогом «проверки денежных средств в налоговой службе» убедили женщину передать им наличные деньги.

Пенсионерка, введенная в заблуждение, передала 361 тысячу рублей подростку, который впоследствии был задержан.

«На допросе несовершеннолетний полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает пресс-служба донского Следкома.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех соучастников преступления и их задержание.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»