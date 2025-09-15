Пара таганрожцев готовила в своей квартире «синтетику» и сбывала через «виртуальный» магазин

Мужчина и женщина задержаны, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники таганрогской транспортной полиции задержали двух таганрожцев, 37-летнего мужчину и его 36-летнюю сожительницу, которые развели активную противозаконную деятельность по созданию и распространению наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Пара сожителей в своей квартире создали импровизированную лабораторию, а также виртуальный магазин, и посредством тайников-закладок сбывали собственноручно изготовленные синтетические наркотические вещества.

В ходе проведенных оперативных мероприятий правоохранители обнаружили 9 тайников, из которых было изъято около 28 граммов запрещенных веществ.

В квартире у мужчины и его сожительницы-подельницы нашли оборудование для производства наркотиков, весы, полиэтиленовые пакеты для расфасовки, химические жидкости, блокноты с записями, пластиковые емкости, а также 126 граммов марихуаны и запрещённые вещества синтетической группы массой более 430 граммов, говорится в сообщении.

В настоящее время пара изготовителей и распространителей «синтетики» заключена под стражу, в отношении них возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.