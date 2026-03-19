Главная » Новости Таганрога

В Таганроге возбудили восемь уголовных дел об организации незаконной миграции

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

На складах в Таганроге выявили 16 иностранцев с нарушениями миграционных правил.

В Таганроге возбуждены уголовные дела по фактам организации незаконной миграции после масштабной проверки правоохранительных органов. Мероприятие было направлено на выявление нарушений миграционного законодательства.

В ходе рейда, проведенного на складах, расположенных по улице Инструментальной, были установлены личности 253 человек. Среди них оказались 16 иностранных граждан, находившихся на территории России с нарушениями миграционных правил.

«Полицейские составили 32 административных протокола по статьям, касающимся нарушения режима пребывания и правил въезда или проживания. Кроме того, 11 мигрантам с российскими паспортами, не вставшим своевременно на воинский учет, были вручены повестки в военкомат», — уточняет источник.

В отношении работодателей, принявших иностранных сотрудников без разрешения на работу, инициировано 16 административных расследований. По итогам проверки следственными органами возбуждено восемь уголовных дел по части 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции). Информация о проведенной операции поступила от пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали о том, что на Дону в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Табор» было проверено 126 мест проживания лиц цыганской диаспоры, в полицию доставлено 52 человека.

Фото пресс-службы УФСБ России по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

мигранты нарушения новости проверка Таганрог ФСБ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru