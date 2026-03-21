В Таганроге волонтеры открывают сезон весенних субботников на Богудонии

В Таганроге стартует сезон весенних субботников на Богудонии: первая акция по уборке намечена на 22 марта.

Инициаторы призывают горожан помочь привести в порядок популярные у отдыхающих места — южный берег и улочки старинного рыбацкого квартала.

Сбор участников запланирован на пересечении Некрасовского переулка и 1-й Надгорной улицы в 10 часов. Субботник продлится до 14 часов. Присоединиться можно в любое время. Для тех, кто опоздает, даны ориентиры: нужно спуститься по 1-й Надгорной улице в сторону моря, где будут видны волонтеры.

«В планах работ — очистка спусков, прилегающих улиц, береговой линии и пляжа, ликвидация нескольких свалочных очагов, а также продолжение обустройства прохода к пляжу», — рассказали в АНО «Первый взгляд».

Организаторы обеспечат участников перчатками, мусорными пакетами, горячим чаем и перекусом. При этом они просят по возможности захватить с собой тачку и секатор или нож для вырезки старых сетей. Рекомендуется одеться по погоде, учитывая возможность прохладного ветра.

«Мы уже знаем, что теория разбитых окон работает: значит, чем чище будет на локации, тем дольше эта чистота сохранится», — отмечают организаторы, приглашая к участию всех неравнодушных горожан, а также общественные движения и организации.

