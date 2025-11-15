Главная » Новости Таганрога

В Таганроге Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

На чтение 1 мин Просмотров 72 Опубликовано

ДТП, в котором пострадал 74-летний пешеход, произошло в Таганроге днем 14 ноября.

Новости Таганрога

Сигнал об аварии поступил в полицию в 15.20. На ул. Маршала Жукова, в районе дома № 223А, по предварительным данным, 49-летний водитель на Volkswagen Polo ехал по 16-му Новому переулку. При повороте направо, на улицу Маршала Жукова, авто сбило 74-летнего пешехода.

Мужчина переходил проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получил травмы», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов — переходить дорогу только убедившись, что машины остановились.

Ранее мы рассказывали, что в Ростове водитель иномарки наехал на бордюр и сбил людей на тротуаре.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП Таганрог происшествия Таганрог сбили пешехода
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru