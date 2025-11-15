В Таганроге Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

ДТП, в котором пострадал 74-летний пешеход, произошло в Таганроге днем 14 ноября.

Сигнал об аварии поступил в полицию в 15.20. На ул. Маршала Жукова, в районе дома № 223А, по предварительным данным, 49-летний водитель на Volkswagen Polo ехал по 16-му Новому переулку. При повороте направо, на улицу Маршала Жукова, авто сбило 74-летнего пешехода.

Мужчина переходил проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получил травмы», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов — переходить дорогу только убедившись, что машины остановились.

Фото из архива