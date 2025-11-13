Главная » Новости Ростовской области

В Ростове водитель иномарки наехал на бордюр и сбил людей на тротуаре

Пострадали пожилая женщина и ребенок школьного возраста.

Вчера в донской столице случилось ДТП, в котором травмы получили два человека, находившихся в момент аварии на пешеходной дорожке. Подробности рассказали в Госавтоинспекции региона.

12 ноября, около пяти часов вечера, в районе дома № 97 по ул. Нансена в Ростове, 67-летний водитель, управляя автомобилем Range Rove, не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем — на пешеходов, находившихся на тротуаре.

В результате ДТП пострадали 72-летняя женщина и 9-летний мальчик. В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция РО

