В Таганроге «Водоканал» завершил демонтаж наземного трубопровода после ремонта коллектора

Специалисты городского «Водоканала» завершили демонтаж временного наземного трубопровода, который обеспечивал водоотведение во время ремонта аварийных участков канализационного коллектора на улице Мало-Почтовой.

«Наличие байпаса создавало неудобства для жителей. Теперь проблема устранена, и территория освобождена от временных коммуникаций», — сообщила 13 февраля глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, технические работы полностью завершены на двух участках коллектора: между улицей Мало-Почтовой, 32 и улицей 2-й Котельной, а также по улице Мало-Почтовой между домами № 46 и № 32.

Восстановление дорожного покрытия на этих участках будет проведено, как только позволит погода.

В настоящее время ремонт продолжается на третьем участке коллектора протяженностью 1139 метров — от улицы Железнодорожной до улицы Мало-Почтовой. Диаметр ремонтируемой трубы составляет 1000 мм. Работы идут по графику, несмотря на погодные условия, и находятся на постоянном контроле у городских властей.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой