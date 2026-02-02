Главная » #ЖКХ

Ремонт на двух участках коллектора в Таганроге завершен — абоненты уже подключены к новому трубопроводу

Территория в месте проведения ремонта будет восстановлено при благоприятной погоде.

В Таганроге в минувшие выходные таганрогский «Водоканал» переподключил абонентов к новому трубопроводу канализационного коллектора после завершения технических работ на двух его участках — между ул. Мало‑Почтовой, 32 и ул. 2‑й Котельной и по ул. Мало‑Почтовой — между домами № 46 и № 32. Об этом сообщила в своих соцсетях глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Сегодня специалисты приступили к демонтажу временного наземного трубопровода (байпаса). После наступления благоприятной погоды будет проведено восстановление территории в местах разрытий», — уточнила глава.

На третьем участке коллектора диаметром 1000 мм — от ул. Железнодорожной до ул. Мало‑Почтовой, протяжённостью 1 139 м, работы еще ведутся.

Фото: соцсети Светланы Камбуловой.

