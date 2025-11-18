В Таганроге водитель на легковушке влетел в иномарку, бросил машину и скрылся

Вечером 17 ноября в Таганроге на улице Пархоменко произошла серьезная авария, виновник которой сбежал с места ДТП, бросив свою машину.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 19.10 в районе дома № 22. По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ 21063» совершил наезд на стоящий автомобиль Nissan Qashqai и скрылся с места происшествия.

«Во время аварии никто не пострадал», — сообщает источник.

Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель отечественной легковушки врезался в Nissan на большой скорости. Иномарка от удара развернулась, а «ВАЗ» перевернулся, его водитель бросил машину и сбежал. На место происшествия выезжали сотрудники служб экстренного реагирования.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»