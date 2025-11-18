Главная » Новости Таганрога

В Таганроге водитель на легковушке влетел в иномарку, бросил машину и скрылся

На чтение 1 мин Просмотров 109 Опубликовано

Вечером 17 ноября в Таганроге на улице Пархоменко произошла серьезная авария, виновник которой сбежал с места ДТП, бросив свою машину.

Новости Таганрога

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 19.10 в районе дома № 22. По предварительной информации, неустановленный водитель  автомобиля «ВАЗ 21063» совершил наезд на стоящий автомобиль Nissan Qashqai и скрылся с места происшествия.

«Во время аварии никто не пострадал», — сообщает источник.

Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель отечественной легковушки врезался в Nissan на большой скорости. Иномарка от удара развернулась, а «ВАЗ» перевернулся, его водитель бросил машину и сбежал. На место происшествия выезжали сотрудники служб экстренного реагирования.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в страшном ДТП пострадали трое взрослых и ребенок.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru