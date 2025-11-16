Под Таганрогом в страшном ДТП пострадали трое взрослых и ребенок

В Мясниковском районе Ростовской области вечером 15 ноября произошла авария, в результате которой загорелся автомобиль. Четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

Сигнал о ДТП поступил в полицию 15 ноября около 6 часов вечера. На 2-м километре автодороги «с. Чалтырь — с. Большие Салы», по предварительным данным, 34-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения в разрешённом для этого месте. Произошло столкновение с Hyundai Solaris, который двигался во встречном направлении. Hyundai управлял 45-летний мужчина.

После столкновения Hyundai загорелся, а BMW вылетел в поле.

«Водители обоих авто, а также пассажиры Hyundai Solaris 43 и 9 лет получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказывали, что15 ноября в Ростовской области 80-летний водитель спровоцировал массовую аварию.

Фото: Госавтоинспекция по РО