В Таганроге водитель легковушки врезался в трамвай с пассажирами

10 ноября в Таганроге на улице Дзержинского произошла авария с участием трамвая и легкового автомобиля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 12.30 в районе дома № 118. По предварительной информации, 39-летний водитель на автомобиле Hyundai Creta не уступил дорогу трамваю, который следовал по маршруту № 2 и врезался в него.

В момент столкновения в трамвае находилось 10 пассажиров. К счастью, во время ДТП никто не пострадал. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»