Центр соцобслуживания Таганрога запустил последнюю в этом году смену клуба для особенных детей

Участники посетят бассейн, ледовый каток, мастер-классы и представления.

В Центре социального обслуживания Таганрога 3 августа открылась третья смена инклюзивного клуба для детей с особенностями здоровья «Солнышко». Эта смена станет последней в текущем году и продлится две недели, рассказала первый заместитель главы администрации города Ирина Голубева.

В течение этого времени для участников подготовили интенсивную программу по разным направлениям: спортивные соревнования, посещения бассейна и ледового катка, мастер-классы, развлекательные мероприятия и красочные представления. Сопровождать ребят будут вожатые-волонтеры муниципального центра развития волонтерства «ТагВолонтер».

На торжественном открытии для детей провели приветственный мастер-класс и концертную программу. В ней выступили танцевальная студия «Зеркала», артисты творческой мастерской «Горница талантов» и Таганрогского отделения Всероссийского общества глухих.

Фото: канал в «Макс» Ирины Голубевой