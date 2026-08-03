Водитель грузовика в Ростовской области превысил скорость и врезался в легковушку, ее водитель погиб

Двое молодых пассажиров легкового автомобиля получили травмы.

В станице Красноярской Цимлянского района Ростовской области сегодня днем произошло смертельное ДТП. На переулке Колхозный, 1 столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и легковая «Лада 2121», в результате чего один человек погиб и двое пострадали.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 59-летний водитель МАЗа выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Лада 2121» под управлением 46-летнего водителя.

От полученных телесных повреждений водитель «Лады» скончался на месте аварии. Его пассажиры 23 и 19 лет получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение Волгодонска.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО