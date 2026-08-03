Жильцы трех аварийных домов в Таганроге будут расселены в этом году

О том, как продвигается непростой процесс расселения «сложных» объектов, рассказала глава города.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в 2026 году планируется завершить расселение трех сложных объектов аварийного жилья. Она подробно рассказала о текущей ситуации по каждому из домов.

По адресу станция Марцево, 2/1, в 2025 году две семьи уже получили изолированные квартиры. В 2026 году основные этапы почти завершены: заключены и оплачены договоры об изъятии жилых помещений. Одной семье уже приобретена квартира, ее предоставят в ближайшее время, так что расселение объекта близится к финалу.

По переулку 17-й Новый, дом 3, в 2025 году 105 семьям полностью выплатили средства, еще четырем семьям приобрели и выдали благоустроенные квартиры. В 2026 году работа продолжается. Уже заключено 43 договора — это более половины необходимого количества, 26 семей получили выплаты. При этом есть сложности: на часть квартир наложены запреты на регистрационные действия. Профильные службы совместно с судебными приставами ежедневно работают над снятием обременений. Как только юридические вопросы решат, выплаты сразу продолжатся.

По улице Комарова, дом 8, сейчас главная задача — согласовать выкупную стоимость жилья. Согласие получено от 21 семьи. Чтобы ускорить предоставление новых квартир, через электронные аукционы уже закуплена одна квартира, еще несколько лотов в работе. Параллельно оформляются разрешения органов опеки — как подчеркнула глава города, права детей защищены законом. По девяти семьям пока есть риски из-за арестов помещений, ожидается снятие ограничений со стороны ФССП.

Светлана Камбулова поручила коллегам регулярно проводить встречи с жителями, чтобы люди были в курсе происходящего по этим объектам. С частными вопросами можно обращаться в сектор по переселению из аварийного жилищного фонда отдела по жилищной политике администрации Таганрога по адресу: ул. Петровская, 73, кабинет № 701, приемный день — понедельник с 10:30 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:48, телефон: +7 (8634) 312-828.

Фото: donland.ru (из архива) для иллюстрации