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В Волгодонске вечером 31 июля утонул 40-летний аквалангист

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В МЧС фиксируют рост трагедий на воде в этом сезоне в сравнению с предыдущим летом.

Новости Ростовской области

Вечером 31 июля в Волгодонске утонул 40-летний мужчина. Трагедия произошла в акватории Дона в районе СНТ «Зеленый Мыс»: мужчина нырнул с аквалангом и долго не всплывал на поверхность. Очевидцы сообщили о произошедшем спасателям, которые извлекли тело погибшего из воды.

С начала лета 2026 года в Ростовской области число погибших на водоемах выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего утонули 24 человека, из них трое несовершеннолетних. По информации донского МЧС, основные причины гибели — беспечность отдыхающих и уменьшение количества официальных пляжей. В прошлом году их было 96, в текущем — только 82. Большинство несчастных случаев происходит на стихийных пляжах, где нет спасателей и не обследовано дно.

Фото из канала в «Макс» МЧС по РО

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новости происшествия Ростовская область утонул мужчина
Таганрогская правда

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