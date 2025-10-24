В Таганроге вечер памяти Анатолия Дурова пройдет во Дворце Алфераки

25 октября в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет историко-музыкальный вечер «Сквозь годы и аплодисменты», посвященный 70-летию со дня открытия в Таганроге зала памяти клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова.

Вниманию гостей будут представлены театрализованные миниатюры и мини-выставка, которые познакомят с историей формирования Дуровской коллекции и создания музея артиста в Таганроге. Украшением программы станут музыкальные композиции в исполнении джаз-бэнда, вокальные и хореографические номера, выступления артистов Ростовского цирка.

Мероприятие начнется в 16.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Телефон: 8(8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что в музей Таганрога с московской выставки вернулась картина «Обнаженная».

Фото donland.ru