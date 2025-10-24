Главная » Культура

В Таганроге вечер памяти Анатолия Дурова пройдет во Дворце Алфераки

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

25 октября в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет историко-музыкальный вечер «Сквозь годы и аплодисменты», посвященный 70-летию со дня открытия в Таганроге зала памяти клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова.

Культура

Вниманию гостей будут представлены театрализованные миниатюры и мини-выставка, которые познакомят с историей формирования Дуровской коллекции и создания музея артиста в Таганроге. Украшением программы станут музыкальные композиции в исполнении джаз-бэнда, вокальные и хореографические номера, выступления артистов Ростовского цирка.

Мероприятие начнется в 16.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Телефон: 8(8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что в музей Таганрога с московской выставки вернулась картина «Обнаженная».

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Анатолий Дуров вечер памяти Дворец Алфераки новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru