Главная » Культура

В музей Таганрога с московской выставки вернулась картина «Обнаженная»

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

22 октября в Таганрогский художественный музей вернулась картина Ильи Машкова «Обнаженная». До этого она была в Москве на выставке «Русские дикие», которую за три месяца посетили 129 496 тысяч человек.

Культура

Напомним, что выставка, организованная Музеем русского импрессионизма совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина проходила  с 17 июня по 28 сентября. На ней было представлено 113 работ из 51 частного и музейного собрания со всей России, в том числе — из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея.

Вместе с картиной организаторы передали Таганрогскому художественному музею каталог выставки «Русские дикие».

Ранее мы рассказали, что музей Таганрога принял в дар бюст и портрет Куинджи.

Фото ВК ТХМ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

картина Обнаженная культура новости Таганрог ТХМ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru