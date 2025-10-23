В музей Таганрога с московской выставки вернулась картина «Обнаженная»

22 октября в Таганрогский художественный музей вернулась картина Ильи Машкова «Обнаженная». До этого она была в Москве на выставке «Русские дикие», которую за три месяца посетили 129 496 тысяч человек.

Напомним, что выставка, организованная Музеем русского импрессионизма совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина проходила с 17 июня по 28 сентября. На ней было представлено 113 работ из 51 частного и музейного собрания со всей России, в том числе — из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея.

Вместе с картиной организаторы передали Таганрогскому художественному музею каталог выставки «Русские дикие».

Ранее мы рассказали, что музей Таганрога принял в дар бюст и портрет Куинджи.

Фото ВК ТХМ