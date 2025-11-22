В Таганроге вакцинация от гриппа завершится 1 декабря

На данный момент от гриппа привита почти половина населения Таганрога.

Прививочная кампания против сезонного гриппа подходит к концу. Вакцинация завершится 1 декабря. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Таганроге на сегодняшний день вакцинировались от гриппа 119 238 человек — 49,4 % населения.

Напомним, что для формирования надежного коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей города. Времени, чтобы сделать прививку остается совсем немного.

«Обращаюсь ко всем жителям Таганрога: пожалуйста, отнеситесь серьезно к вопросам своего здоровья и здоровья окружающих. Совместными усилиями мы можем создать эффективную защиту от инфекций и обеспечить безопасность себе и близким», — отметила глава города Светлана Камбулова.

Вакцинация проходит в городских поликлиниках по месту жительства, учебы или работы.

Многим категориям граждан доступны бесплатные прививки. Это дети дошкольного возраста и школьники, студенты, беременные женщины, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом, медицинские работники, учителя и соцработники, сотрудники транспортных компаний и коммунальных предприятий, призывники.

Вакцинация остается самым эффективным средством профилактики сезонных заболеваний.

Фото из архива