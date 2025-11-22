Главная » #Здоровье

В Таганроге вакцинация от гриппа завершится 1 декабря

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

На данный момент от гриппа привита почти половина населения Таганрога.

#Здоровье

Прививочная кампания против сезонного гриппа подходит к концу. Вакцинация завершится 1 декабря. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Таганроге на сегодняшний день вакцинировались от гриппа 119 238 человек — 49,4 % населения.

Напомним, что для формирования надежного коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей города. Времени, чтобы сделать прививку остается совсем немного.

«Обращаюсь ко всем жителям Таганрога: пожалуйста, отнеситесь серьезно к вопросам своего здоровья и здоровья окружающих. Совместными усилиями мы можем создать эффективную защиту от инфекций и обеспечить безопасность себе и близким», — отметила глава города Светлана Камбулова.

Вакцинация проходит в городских поликлиниках по месту жительства, учебы или работы.

Многим категориям граждан доступны бесплатные прививки. Это дети дошкольного возраста и школьники, студенты, беременные женщины, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом, медицинские работники, учителя и соцработники, сотрудники транспортных компаний и коммунальных предприятий, призывники.

Вакцинация остается самым эффективным средством профилактики сезонных заболеваний.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

вакцинация от гриппа иммунопрофилактика Светлана Камбулова Таганрог эпидсезон
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru