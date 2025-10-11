Наступают холода, а с ними приходят простудные заболевания. О том, как уберечь свое здоровье, беседуем с главным государственным санитарным врачом по г. Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому, Куйбышевскому районам Аллой Куршаковой.

— Алла Владимировна, люди болеют гриппом в различных странах, на разных континентах. Почему он так широко распространяется?

— Грипп – острое респираторное заболевание, вызываемое вирусами гриппа трех типов: А, В и С. Высокая изменчивость структуры вируса гриппа типа А обуславливает его широкое распространение среди населения и рост заболеваемости до эпидемических масштабов.

Необходимо также отметить, что в предстоящем сезоне будут циркулировать возбудители ОРВИ и гриппа, а также коронавирус, что повышает риск развития микст-инфекции в различных вариантах и повлечет за собой изменение течения болезни как по тяжести, так и по исходам.

— Кто является источником инфекции?

— Источником инфекции является больной человек, который опасен для окружающих с первых часов заболевания и до третьего-пятого дня болезни. Большую опасность для окружающих представляют больные стертыми, субклиническими формами. Путь передачи инфекции — воздушно-капельный. Больной выделяет вирусы в большом количестве при чихании, кашле, разговоре. В виде аэрозолей во взвешенном состоянии вирусы могут находиться несколько минут. Восприимчивость к гриппу всеобщая.

— Гриппом болеют только зимой?

— Неверно полагать, что вирус появляется лишь в холодное время года, а летом никто не болеет. Рост заболеваемости в зимний период обусловлен активизацией передачи вируса от больных в организованных коллективах и замкнутых пространствах.

— Каковы наиболее вероятные пути передачи вируса?

— Новорожденные и дети до двух лет, как правило, заражаются при контакте с больным гриппом членом семьи, в то время как дошкольники и школьники чаще контактируют с больными в инкубационном периоде в организованных коллективах. При этом школьники и детсадовцы приносят вирус младшим братьям и сестрам, запускается цепная реакция.

Восприимчивость к вирусам гриппа абсолютна. Особенно грипп опасен для лиц пожилого возраста, у которых постепенно ослабевает иммунитет, а наличие хронических заболеваний увеличивает риск их обострений и возникновения серьезных осложнений.

— Как быстро появляются первые признаки заболевания и как оно протекает?

— Инкубационный период колеблется от нескольких часов до двух суток при гриппе А и до трех-четырех суток — при гриппе В. Заболевание начинается остро. В первые двое суток развивается картина инфекционного токсикоза. Температура быстро повышается до высоких цифр с ознобом. Ребенок жалуется на головокружение, головную боль (часто в области лба, надбровных дуг, глазных яблок), мышечные и суставные боли, а также на боли в животе. Пропадает аппетит, нарушается сон, появляются тошнота и рвота. Нередко наблюдаются бред, галлюцинации, заторможенность, у больных с тяжелыми формами — нарушение сознания, тонико-клонические судороги, менингеальные симптомы. Течение неосложненного гриппа непродолжительное — пять-семь дней, температура сохраняется не более четырех-пяти дней. Дети раннего возраста и больные с тяжелыми формами гриппа лечатся стационарно.

— Какие осложнения бывают после гриппа?

— Осложнения могут быть специфические и неспецифические. К специфическим можно отнести энцефалит, менингоэнцефалит, серозный менингит, острые стенозирующие ларинготрахеиты, обструктивные бронхиты. Неспецифические осложнения – пневмонии, бронхиты, трахеиты, ларингиты, тонзиллиты, отиты, синуситы, циститы, пиелиты и другие – обусловлены наслоением бактериальной флоры на вирусную инфекцию.

— Как можно противостоять гриппу?

— Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа является ежегодная сезонная вакцинация. Состав вакцин ежегодно обновляется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и включает антигены штаммов вируса, ожидаемые в грядущем эпидемическом сезоне.

Штаммы, рекомендуемые ВОЗ к включению в состав противогриппозных вакцин для стран Северного полушария на сезон 2025-2026 годов: грипп A(H1N1)pdm09 – штамм, подобный А/Виктория; грипп A(H3N2) – штамм, подобный A/Croatia/10136RV/2023(H3N2); грипп В – штамм, подобный В/Австрия/(Виктория-подобный); грипп В – штамм, подобный В/Пхукет (только в составе четырехвалентных вакцин).

— Почему необходимо делать прививку каждый год и когда лучше прививаться?

— Из-за изменчивости вируса гриппа иммунизация проводится ежегодно. Цель прививочной кампании — не только предупреждение заболевания гриппом, но и снижение риска тяжелых последствий перенесения болезни. Единственной эффективной мерой профилактики воздушно-капельных инфекций, к которым относится грипп, является иммунизация.

Наиболее благоприятное время для иммунизации — в сентябре–октябре: погода еще теплая и отсутствует циркуляции вируса гриппа. Откладывать вакцинацию нельзя, защитите себя и своих близких от гриппа и его осложнений заранее! Помните, что защита от вируса возникает только через две недели с момента введения вакцины.

— Как проходит прививочная кампания против гриппа в Таганроге?

— С 4 сентября стартовала кампания вакцинации против гриппа и продлится она до 01.12.2025 года. Из федерального бюджета лечебными учреждениями получены вакцины против гриппа («Ультрикс Квадри», «Совигрипп», «Флю-М»). За счет средств предприятий города также приобретается вакцина против гриппа.

По состоянию на 26.09.2025 года охвачено прививками только 12,72% от численности населения города и 20,97% — от плана.

Основной процент вакцинированных составляют работники образования и социальной сферы, медработники. При этом недостаточный охват иммунизацией отмечен в группе студентов вузов, ссузов, среди лиц старше 60 лет, беременных и других.

— Сколько должно быть привито населения для достижения коллективного иммунитета?

— Для достижения коллективного иммунитета рекомендуется охват прививками населения города Таганрога до 60%, лиц из групп риска (определенных национальным календарем профилактических прививок) — не менее 75%.

— Какие еще профилактические и противоэпидемические мероприятия необходимо выполнять в коллективах в эпидсезон 2025-2026 годов?

— Необходимо проводить здоровьесберегающие мероприятия в трудовых коллективах: принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, а также соблюдению оптимального температурного режима в помещениях, по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ, COVID-19; обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, респираторами) при входе на предприятие и наличие мест для обработки рук кожными антисептиками; проводить бесконтактную термометрию перед допуском на рабочие места с недопущением или обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; усилить разъяснительную работу в коллективах по целесообразности и важности вакцинации.

Помните: предупредить грипп легче, чем лечить. Ваше здоровье — в ваших руках!

— Алла Владимировна, спасибо за подробные ответы. Надеемся, что таганрожцы сделают правильный выбор и вакцинируются.

Беседовал Анатолий ИВАШОВ, на главной — изображение от freepik