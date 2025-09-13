Главная » Город

В Таганроге в первый день выборов проголосовали 12% избирателей

12 сентября в Таганроге в первый день выборов на избирательных участках проголосовали 6% от общего числа избирателей, еще столько же сделали свой выбор дистанционно. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напоминаем, что голосование на выборах губернатора Ростовской области проходит в течение трех дней, избирательные участки будут работать еще 13 и 14 сентября с 8.00 до 20.00.

«Уверена, что в эти выходные дни каждый из вас, дорогие таганрожцы, найдет возможность и время, чтобы прийти на избирательный участок и сделать свой выбор. От голоса каждого зависят ключевые направления развития региона: строительство новых дорог и благоустройство территорий, улучшение системы здравоохранения и повышение качества медицинских услуг, развитие образовательных учреждений и поддержка талантливых молодых специалистов, решение социальных проблем и обеспечение достойных условий жизни пожилых людей и семей с детьми. Призываю вас проявить гражданскую позицию. Голос каждого — важен», — обратилась Светлана Камбулова к горожанам в своем telegram-канале.

Ранее мы рассказали, что на Дону в первый день выборов явка избирателей составила более 25%.

Фото Анатолия Ивашова

