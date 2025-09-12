На Дону в первый день выборов явка избирателей составила более 25%

12 сентября, в первый день выборов губернатора Ростовской области явка избирателей составила 25,54%, нарушений зафиксировано не было. Об этом сообщил заместитель председателя общественной палаты региона Александр Нечушкин.

По его словам, на Дону работает штаб независимого наблюдения за выборами, где эксперты и волонтеры принимают сообщения с избирательных участков.

«Внештатных ситуаций не зафиксировано. Обстановка спокойная, но мы понимаем, что могут быть провокации. В том числе вбросы недостоверной информации. Общественная палата и общественный штаб наблюдения за выборами готовы оперативно реагировать на подобные сообщения», — подчеркнул Александр Нечушкин.

Напомним, что с 12 по 14 в Ростовской области на более чем 2500 избирательных участках проходит голосование на выборах губернатора донского региона, дополнительных выборах депутата Заксобрания и депутатов в девяти муниципалитетах.

Жители голосуют, как на участках, так и дистанционно — через портал Госуслуг. За порядком и прозрачностью выборного процесса следят свыше 13 тысяч наблюдателей, также на большинстве избирательных участков организована видеофиксация.

Фото telegram-канал Избирательной комиссии РО