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В Таганроге увеличили частоту движения трамвая №6

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В марте «Таганрогский трамвай» установил рекорд перевозки пассажиров.

Новости Таганрога

В Таганроге с 1 апреля увеличилась частота движения трамвая №6. Об этом говорится в сообщении на страничке «Таганрогский Трамвай» в Telegram.

Напомним, ранее, с 11 марта, увеличилось количество рейсов на маршруте №4.
Сообщалось, что на 4-м маршруте продлевается время окончания движения. Расписание будет одинаковым как в будние, так в выходные и праздничные дни.

Отследить движение трамваев всегда можно онлайн в мобильном приложении «Таганрогский трамвай» и «Яндекс. Картах».

Также на страничке «Таганрогский трамвай» сообщили, что в марте было перевезено 772 тысячи пассажиров. А это значит, что на «Таганрогском трамвае» проехало примерно на 30% больше пассажиров, чем обычно проезжает в зимние месяцы и межсезонье, уточнили в сообществе.

Фото: ВК «Таганрогский Гор Транспорт»

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Таганрогская правда
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