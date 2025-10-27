Главная » #ЖКХ

В Таганроге устраняют аварии на теплосетях: 39 домов остались без тепла

На чтение 1 мин Просмотров 39 Опубликовано

На конец дня 27 октября в работе по запуску теплоснабжения в Таганроге остаются 12 домов.

#ЖКХ

«Это 5 МКД от модульной котельной на ул. Александровской, 68, запуск которой запланирован на 28 октября. 3 МКД от котельной на ул. Заводской, где идет подключение. Еще в 4 МКД в настоящее время управляющие компании проводят пуско-наладочные работы на внутридомовых системах», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

На 39 многоквартирных домах из-за порывов на сетях подача теплоснабжения временно прекращена.

«К сожалению, старые коммуникации, где предстоит выполнить капитальный ремонт, не выдерживают нагрузок и происходят порывы», — пояснила глава города.

Светлана Камбулова отметила, что несмотря на плохие погодные условия аварийные бригады МУП «Городское хозяйство» продолжают устранять аварийные ситуации на теплосетях. Работы идут круглосуточно.

Ранее мы сообщали, что Юрий Слюсарь поручил проверить УК Ростовской области из-за жалоб на отопление.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

аварии на теплосетях ЖКХ новости котельные отопительный сезон Светлана Камбулова
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru