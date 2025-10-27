В Таганроге устраняют аварии на теплосетях: 39 домов остались без тепла

На конец дня 27 октября в работе по запуску теплоснабжения в Таганроге остаются 12 домов.

«Это 5 МКД от модульной котельной на ул. Александровской, 68, запуск которой запланирован на 28 октября. 3 МКД от котельной на ул. Заводской, где идет подключение. Еще в 4 МКД в настоящее время управляющие компании проводят пуско-наладочные работы на внутридомовых системах», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

На 39 многоквартирных домах из-за порывов на сетях подача теплоснабжения временно прекращена.

«К сожалению, старые коммуникации, где предстоит выполнить капитальный ремонт, не выдерживают нагрузок и происходят порывы», — пояснила глава города.

Светлана Камбулова отметила, что несмотря на плохие погодные условия аварийные бригады МУП «Городское хозяйство» продолжают устранять аварийные ситуации на теплосетях. Работы идут круглосуточно.

Ранее мы сообщали, что Юрий Слюсарь поручил проверить УК Ростовской области из-за жалоб на отопление.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой