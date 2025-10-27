Юрий Слюсарь поручил проверить УК Ростовской области из-за жалоб на отопление

Соответствующее поручение губернатор Ростовской области дал на еженедельном оперативном совещании 27 октября.

По информации областного МинЖКХ, отопительный сезон уже начат во всех городах и районах. В семи муниципалитетах работы завершаются. В настоящее время функционирует 99,5% котельных, соцобъекты полностью обеспечены теплом, сообщает портал правительства региона.

Однако, как отметил Юрий Слюсарь, через социальные сети продолжают поступать обращения от жителей Ростова, Батайска, Волгодонска, Таганрога и Новочеркасска об отсутствии отопления в отдельных многоквартирных домах. За прошедшую неделю в регионе было зафиксировано 10 нештатных ситуаций.

Губернатор подчеркнул, что обеспечение бесперебойного теплоснабжения всех жилых домов и социальных объектов региона до наступления устойчивых холодов остается приоритетной задачей. Все пусковые работы должны быть выполнены в полном объеме, существующие недочеты — устранены.

«Поручил своему заместителю начать проверку работы управляющих компаний. Значительная часть вопросов с отоплением могла быть решена быстрее, если бы УК работали эффективнее. Многие показали свою неготовность к отопительному сезону. Срыв сроков или некачественная работа в этом направлении — прямое пренебрежение обязанностями. Руководители, допустившие сбои в теплоснабжении, рискуют своими должностями. Любые нерешённые проблемы — на личном контроле», — резюмировал Слюсарь.

Фото: donland.ru