Главная » #ЖКХ

Юрий Слюсарь поручил проверить УК Ростовской области из-за жалоб на отопление

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Соответствующее поручение губернатор Ростовской области дал на еженедельном оперативном совещании 27 октября.

#ЖКХ

По информации областного МинЖКХ, отопительный сезон уже начат во всех городах и районах. В семи муниципалитетах работы завершаются. В настоящее время функционирует 99,5% котельных, соцобъекты полностью обеспечены теплом, сообщает портал правительства региона.  

Однако, как отметил Юрий Слюсарь, через социальные сети продолжают поступать обращения от жителей Ростова, Батайска, Волгодонска, Таганрога и Новочеркасска об отсутствии отопления в отдельных многоквартирных домах. За прошедшую неделю в регионе было зафиксировано 10 нештатных ситуаций.

Губернатор подчеркнул, что обеспечение бесперебойного теплоснабжения всех жилых домов и социальных объектов региона до наступления устойчивых холодов остается приоритетной задачей. Все пусковые работы должны быть выполнены в полном объеме, существующие недочеты — устранены. 

«Поручил своему заместителю начать проверку работы управляющих компаний. Значительная часть вопросов с отоплением могла быть решена быстрее, если бы УК работали эффективнее. Многие показали свою неготовность к отопительному сезону. Срыв сроков или некачественная работа в этом направлении — прямое пренебрежение обязанностями. Руководители, допустившие сбои в теплоснабжении, рискуют своими должностями. Любые нерешённые проблемы — на личном контроле», — резюмировал Слюсарь.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости запуск отопления отопительный сезон Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru