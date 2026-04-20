В Таганроге «Умный кубик» развивает спортивное программирование

В Таганроге воспитанники Центра молодежного инновационного творчества «Умный кубик», получили спортивные разряды в новом для России направлении «Спортивное программирование».

Разряды получены за участие в соревнованиях по робототехнике в рамках «Российской робототехнической олимпиады» и турнира «Робовызов».

Первый юношеский разряд присвоен Артему Аверкину, Тимуру Бабаеву, Михаилу Герасименко, Владимиру Картавенко, Дмитрию Савицкому, Дмитрию Сапунцову и Филиппу Шелухину. Второй юношеский разряд получили Ян Гринюк, Анна Картавенко, Александр Ковтун, Михаил Макаров. Третий юношеский разряд — у Бориса Абдулина и Владимира Галицкого.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед и высот.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась первая секция большого тенниса на колясках.

Михаил Картавенко, фото автора

