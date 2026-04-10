В Таганроге открылась первая секция большого тенниса на колясках

Во Дворце спорта «Прибой» начала работать первая в нашем городе секция для занятий большим теннисом на колясках. Заниматься могут дети и молодежь с нарушениями опорно-двигательного аппарата в возрасте от шести до 35 лет.

АНО «Второе дыхание», реализующее проект «Паратеннис РФ», находится в Москве, но развивает теннис на колясках по всей России. Это и спортивное увлечение, и замечательная возможность для оздоровления, реабилитации, развития навыков в паралимпийском виде спорта. Проект существует четыре года, за это время в 40 регионах России открыты 63 площадки. Для всех участников занятия бесплатны, бесплатно предоставляется и спортивный инвентарь. Условий два: первое – желание играть в большой теннис, второе – передвигаться на коляске. Это связано с особенностями проведения тренировок.

Как рассказала менеджер по развитию проекта «Паратеннис РФ» (АНО «Второе дыхание») Евгения Трофимова, возможен вариант реабилитации участников СВО, но для этого необходимо набрать группу не менее чем из восьми человек.

«Сейчас это не удалось, но если будут желающие в возрасте до 45 лет, согласные сесть в спортивную коляску и заниматься большим теннисом, – милости просим», — сказала Евгения Юрьевна.

Заниматься с детьми и молодежью с ОВЗ согласился тренер по большому теннису завода «Красный котельщик», мастер спорта Олег Горпинич. Тренировки во Дворце спорта «Прибой» планируется проводить каждый вторник, с 16 до 17 часов. В посещении не будет отказано никому, шанс оценить свои возможности на деле предоставят каждому.

Спорт – не только тренировки, но и соревнования. В Таганроге они состоятся не раньше, чем через полгода или год (сроки связаны с особенностями физического развития спортсменов). Но в других городах состязание по паратеннису проводятся регулярно, есть свои чемпионы.

Первой на церемонию открытия секции и вводную тренировку пришла Ирина Пищик с сыном Семеном. Он очень любит активные игры, Ирина Викторовна надеется, что большой теннис поможет сыну в развитии.

Когда в зале собрались все желающие, Евгения Трофимова рассказала и о самом проекте, и о порядке проведения занятий. А потом передала детей и их родителей в руки тренера. Олег Васильевич начал с азов: научил правильно держать ракетку, показал, как работать с мячом, уделил внимание каждому ребенку. В глазах мальчишек и девчонок разгорелся интерес, в них проснулся азарт.

Мамы и папы собирали разбросанные теннисные мячи, а под сводами спортивного зала звучал счастливый смех. Судя по отзывам родителей и самого тренера, первая тренировка удалась. Олег Васильевич отметил, что у детей есть спортивный потенциал и возможности для роста.

Закончилось занятие кратким подведением итогов и общей фотографией на память. Осталась довольна и Евгения Юрьевна: многочисленные хлопоты и визит в наш город оказались не напрасны. Теперь ей предстоит курировать открытую в Таганроге площадку — в надежде на ее расширение, на достижение юношами и девушками спортивных результатов.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора