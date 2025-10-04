В Таганроге участники субботников приводят в порядок городские пространства

4 октября очередные субботники состоялись в различных районах города. Экологические акции стали уже традиционными и собирают большое количество участников всех возрастов.

Напомним, осенние субботники проходят в Таганроге в рамках месячника чистоты, который стартовал 11 сентября.

«4 октября вместе с коллегами из структурных подразделений администрации города, представителями организаций «Свобода», «Экотранс» навели порядок на ул. Нестора Кукольника в районе спортивной площадки. Очистили газоны, обрезали сухие, аварийные ветки, собрали и вывезли более 25 куб. метров мусора», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

И поблагодарила всех неравнодушных таганрожцев, кто находит время и возможность участвовать в акциях чистоты.

На этой неделе к месячнику чистоты присоединились многие промышленные предприятия, организации, учебные заведения — они продолжили приводить в порядок свои территории. Уборка мусора, прибордюрной грязи, покраска лавочек и других архитектурных форм — далеко не полный перечень работ, которые были выполнены.

В акциях по благоустройству приняли участие коллективы предприятий «Красного котельщика», «Водоканала», Механического колледжа и другие.

Волонтеры гостеприимства Таганрогского института имени А.П. Чехова, представители туркомпаний «Судаков Тревел» и «АВИА-СИТИ», специалисты управления по развитию туризма и внешних связей администрации Таганрога, активисты провели очередную экологическую акцию на территории Богудонии.

«Каждый участник таких субботников вносит свой вклад в создание комфортной городской среды. Совместными усилиями мы делаем наш город еще лучше и уютнее, формируя пространство, которым действительно можно гордиться», — отметила Светлана Камбулова.

В очередной раз глава Таганрога обратилась к представителям малого бизнеса:

«К сожалению, остаются нерешенными вопросы порядка на прилегающих к вашим предприятиям территориях. Мелочи вроде неубранного мусора рядом с фасадами зданий или неухоженной территории создают негативное впечатление о городе. Помните, это наш общий дом, и поддержание порядка в нем является нашей общей задачей. Мы, взрослые, показывая личный пример своим детям, закладываем основу для будущего поколения!».

