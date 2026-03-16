В Таганроге участники конкурса бизнес-проектов изучили финансовые индикаторы и управление рисками

В Таганроге для участников городского конкурса молодежных бизнес-проектов состоялись образовательные мастер-классы, направленные на повышение финансовой грамотности. Мероприятия прошли на площадке Таганрогского института имени А.П. Чехова, который является филиалом РГЭУ (РИНХ), в рамках программы, реализуемой управлением экономического развития городской администрации при поддержке местных вузов и инфраструктуры поддержки бизнеса.

Доцент кафедры экономики и гуманитарно-правовых дисциплин института Любовь Майорова провела для молодых людей занятие на тему «Финансовые индикаторы инвестиционных проектов». В ходе мастер-класса участники узнали, как оценить экономическую эффективность своих бизнес-идей в долгосрочной перспективе.

Профессор той же кафедры Дмитрий Стаханов посвятил свое выступление теме «Управление рисками проекта». Он рассказал конкурсантам, на какие аспекты стоит обратить особое внимание при реализации задумки, как выявлять потенциальные проблемы и выстраивать систему для их предотвращения. Полученные знания должны помочь молодым людям в разработке и защите своих проектов.

