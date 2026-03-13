«Красный котельщик» вошел в федеральный проект «Профессионалитет»

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) поддержал стратегическую инициативу России по модернизации системы среднего профессионального образования, присоединившись к проекту «Профессионалитет». Значимым шагом в этом направлении стало создание сварочной мастерской на базе Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет».

Учебное пространство оснащено десятью современными сварочными постами, которые соответствуют образовательным стандартам и требованиям современной промышленности. Здесь студенты, обучающиеся по специальности «Сварочное производство», будут осваивать технологии, применяемые на заводе «Красный котельщик». Это позволит готовить специалистов, которые сразу смогут работать на производственной площадке и отвечать потребностям предприятия.

Открыли сварочную мастерскую в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие заместитель министра образования Ростовской области Сергей Фёдоров, первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева, генеральный директор ТКЗ «Красный котельщик» Михаил Клугман. Первую сварочную дугу студенты зажгли сразу после разрезания символической красной ленты.

«Вхождение «Красного котельщика» в проект «Профессионалитет» – свидетельство эффективной интеграции бизнеса и образования. Инвестиции предприятия в подготовку молодых специалистов открывают новые перспективы для развития кадрового потенциала области и укрепления ее промышленного сектора. Уверен, завод построит для молодежи грамотную трудовую траекторию, вырастит хороших специалистов, достойных нашей страны», – отметил Сергей Фёдоров.

«Открытие современных сварочных мастерских – это пример социально ответственного бизнеса, мудрости и дальновидности. Спасибо за повышение престижа рабочих профессий среди молодежи. Это стратегический вклад в экономику Таганрога. Уверена, что эти мастерские, оснащенные по последнему слову техники, помогут ребятам овладеть необходимыми знаниями для построения дальнейшей карьеры на заводе», – продолжила Ирина Голубева.

«Поддерживая систему среднего профессионального образования, мы не только повышаем престиж рабочих профессий среди молодежи, но и закладываем основу для устойчивого роста нашего предприятия. В частности, открытие сварочной мастерской в техникуме «Тагмет» – это второй подобный проект «Красного котельщика». В 2025 году завод профинансировал создание сварочной лаборатории в механическом колледже», – подчеркнул Михаил Клугман.

