В Таганроге участники акции «Лепестки Победы» создали букеты и собрали продуктовые наборы для ветеранов

В преддверии Дня Победы в Таганроге прошла трогательная и очень теплая акция «Лепестки Победы». Волонтеры АНО помощи детям и женщин «Добро внутри» и «Преодоление» объединились, чтобы подарить частичку своего сердца тем, кто подарил нам мирное небо, — ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам.

Особенным украшением акции стало создание букетов из живых цветов. Каждый лепесток в них — это символ благодарности, уважения и светлой памяти. Но на этом добрые дела не закончились: ребята с большим сердцем и искренним участием собрали продуктовые наборы.

Особенно ценно, что к этому благородному делу присоединились дети с ограниченными возможностями по здоровью из общественной организации семей, воспитывающих детей с ОВЗ «Преодоление»: они вложили в каждую упаковку свои заботу и душевное тепло.

До своих адресатов эти знаки внимания дойдут уже совсем скоро. Ветераны и труженики тыла получат не просто цветы и подарки, а настоящее ощущение единства, поддержки и уважения от молодого поколения.

«Лепестки Победы» — это напоминание о том, что память живет в наших делах, а благодарность выражается не только словами, но и заботой. Пусть такие акции объединяют нас, делают добрее и учат ценить подвиг тех, кто подарил нам мирную жизнь.

Ольга Аверченкова

Фото Кристины Соколовой

