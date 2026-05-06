Главная » Город

Жителям Таганрога напомнили об уголовной ответственности за порчу мемориалов и военных памятников

На чтение 2 мин Просмотров 10 Опубликовано

Администрация Таганрога напомнила горожанам, что за порчу мемориалов и военных памятников грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Власти призвали бережно относиться к объектам, которые считаются священными символами подвига народа.

Город

Под «осквернением» понимаются нецензурные надписи, граффити, загрязнение территории, агрессивное поведение, а также попытки использовать Вечный огонь не по назначению — например, для прикуривания сигарет или засыпания посторонними предметами.

В зависимости от тяжести проступка, нарушители могут быть привлечены по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В более серьезных случаях дело квалифицируется по статье 213 УК РФ («Хулиганство») и статье 214 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за вандализм.

В администрации подчеркнули, что военные объекты истории — это не просто архитектурные элементы, а дань уважения героям, отдавшим жизнь за свободу Родины. Отношение к ним, по мнению властей, отражает уровень духовности, патриотизма и гражданской зрелости общества.

Горожан призвали сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям, личным примером воспитывать у молодежи уважение к подвигу предков и не допускать действий, оскорбляющих память героев.

Если кто-то стал свидетелем акта вандализма или подозрительных действий возле мемориалов, власти просят незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть УМВД России по Таганрогу по телефону 8(88634)632-220 или по номеру 112. По возможности рекомендуется зафиксировать происшествие на фото или видео.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости памятники Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru