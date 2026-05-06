Жителям Таганрога напомнили об уголовной ответственности за порчу мемориалов и военных памятников

Администрация Таганрога напомнила горожанам, что за порчу мемориалов и военных памятников грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Власти призвали бережно относиться к объектам, которые считаются священными символами подвига народа.

Под «осквернением» понимаются нецензурные надписи, граффити, загрязнение территории, агрессивное поведение, а также попытки использовать Вечный огонь не по назначению — например, для прикуривания сигарет или засыпания посторонними предметами.

В зависимости от тяжести проступка, нарушители могут быть привлечены по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В более серьезных случаях дело квалифицируется по статье 213 УК РФ («Хулиганство») и статье 214 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за вандализм.

В администрации подчеркнули, что военные объекты истории — это не просто архитектурные элементы, а дань уважения героям, отдавшим жизнь за свободу Родины. Отношение к ним, по мнению властей, отражает уровень духовности, патриотизма и гражданской зрелости общества.

Горожан призвали сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям, личным примером воспитывать у молодежи уважение к подвигу предков и не допускать действий, оскорбляющих память героев.

Если кто-то стал свидетелем акта вандализма или подозрительных действий возле мемориалов, власти просят незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть УМВД России по Таганрогу по телефону 8(88634)632-220 или по номеру 112. По возможности рекомендуется зафиксировать происшествие на фото или видео.

