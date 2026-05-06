Плановые работы «Россети Юг» оставят часть улиц Таганрога без света 6 мая

6 мая в Таганроге из-за плановых работ на электросетях, которые проводит ПАО «Россети Юг», часть улиц города временно останется без электричества.
До 16.00 подача электроэнергии будет ограничена по следующим адресам: улица К. Либкнехта, 65; улица Р. Люксембург, 57 А, 63/1, 41, а также на участке улицы Р. Люксембург от переулка Донской до переулка Тургеневский.
Кроме того, отключение затронет территорию Итальянского переулка (к улицам Чехова и К. Либкнехта) и улицу К. Либкнехта (к переулку Тургеневскому).
