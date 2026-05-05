Георгиевские ленты и копии писем с фронта будут вручать во Дворце молодежи Таганрога 7 мая

Дворец молодежи приглашает жителей Таганрога почтить память героев Великой Отечественной войны на тематических мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые в четверг, 7 мая, пройдут на всех трех этажах здания этого учреждения культуры.

На первом этаже с 17 до 18 часов будет проходить ставшее традицией вручение георгиевских лент — символа воинской славы и памяти. Кроме того, будет проводиться раздача копий писем с фронта, что даст возможность прикоснуться к живым свидетельствам героической эпохи.

На втором этаже вниманию посетителей будут представлены информационно-тематическая выставка «Дороги победы», показ документальных фильмов «Из уст ветеранов ВОВ», запечатленные на камеру воспоминания тех, кто прошел войну.

В концертном зале на третьем этаже в концертной программе «Нас память зовет» примут участие творческие коллективы города и самого Дворца молодежи: они исполнят песни военных лет, патриотические композиции, танцевальные номера.

Вход на мероприятия – свободный. Начало – в 17.00.

