В Таганроге женщина на легковушке врезалась в мотоцикл, во время аварии трое пострадали

Вечером 5 мая в Таганроге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в котором пострадали три человека, включая подростка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 19.40 в районе дома № 2б по улице 4-я Линия. По предварительным данным, 51-летняя женщина за рулем автомобиля Daewoo при повороте направо не уступила дорогу мотоциклу «Эндуро» под управлением 29-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения водитель мотоцикла, его 39-летний пассажир и 14-летний пассажир автомобиля Daewoo получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы. Сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО

