В Таганроге водитель при движении задним ходом насмерть сбил пожилую женщину

5 мая в Таганроге водитель иномарки, сдавая задним ходом, насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась в больнице от полученных травм, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 12.15 у дома № 24 на улице Сызранова. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Toyota двигался задним ходом и наехал на пожилую женщину-пешехода, которая шла по проезжей части позади автомобиля. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция региона напоминает, что переходить дорогу можно только в разрешенных местах, предварительно убедившись в безопасности. Водителям следует быть предельно внимательными, особенно возле пешеходных переходов и в местах, где могут появиться дети.

Ранее мы рассказали, что на трассе между Ростовом и Таганрогом из-за несоблюдения дистанции в ДТП пострадали два человека.

Фото Госавтоинспекции РО 

