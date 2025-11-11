Главная » Город

В Таганроге участниками оздоровительной компании стали более 3 тысяч детей

В Таганроге подвели итоги завершившейся оздоровительной компании 2025 года, участниками которой стали более трех тысяч детей.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, за 11 месяцев 1275 детей льготных категорий получили бесплатные путевки и отдохнули в оздоровительных центрах Неклиновского района. Среди них ООО «Центр «Мир», пансионат «Красный Десант»,  ДОК «Спутник», ДОЦ «Дмитриадовский», «Котлостроитель» и «Орленок», ДОЛ «Золотая Коса».

«За 1870 путёвок произведена компенсационная выплата родителям на общую сумму 56,6 млн рублей. Выплачивать компенсацию будем до конца года», — уточнила Светлана Камбулова.

Сейчас в Таганроге уже стартовала подготовка к следующей оздоровительной кампании.

