Жители Таганрога могут присоединиться к благотворительной акции «Коробка храбрости»

«Единая Россия» дала старт ежегодной благотворительной акции «Коробка храбрости». По всей стране активисты и сторонники партии соберут игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки для проходящих лечение детей.

Активисты и сторонники партии передадут их в медицинские учреждения. Это поможет детям легче переносить сложное лечение.

Благотворительная акция «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в 13-й раз, напомнил председатель Регионального совета сторонников «Единой России» Игорь Колесников.

«На Дону количество людей, готовых поддержать «Коробку храбрости» с каждым годом становится всё больше. В прошлом году к акции присоединились сотни неравнодушных людей практически из каждого муниципалитета, среди которых крупные бизнесмены, депутаты всех уровней, общественные организации. Ведь важным фактором выздоровления ребенка становятся позитивные эмоции или маленькая радость во время болезненных или просто неприятных процедур», – отметил он.

В этом году традиционно коробки для сбора игрушек будут установлены в местных отделениях партии.

В Таганроге сбор подарков также пройдёт в местном отделении «Единой России» по адресу: ул. Фрунзе, 59, контактные телефоны: 8 (8634)312-861, 312-862.

Пункты сбора будут работать с 10 ноября по 1 декабря, а в завершающий день акции, 2 декабря, все игрушки будут переданы в Детскую городскую больницу.

Принимаются игрушки, канцелярские принадлежности, книжки, раскраски, карандаши, игровые наборы, наборы для творчества и другие детские товары кроме мягких игрушек. Все игрушки должны быть новыми, желательно в индивидуальной упаковке.

Добавим, положения о привлечении сограждан к социально значимым акциям внесены в народную программу партии.

