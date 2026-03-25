В Таганроге у волонтеров украли оборудование для реставрации исторических надгробий Старого кладбища

В Таганроге у волонтеров, занимающихся очисткой исторических надгробий на Старом кладбище, похитили профессиональную мойку высокого давления. Дорогостоящее оборудование, необходимое для бережной реставрации памятников Таганрогского некрополя, было украдено с места хранения, а инцидент зафиксирован камерами наблюдения. Об этом рассказала известный в нашем городе общественный деятель Елена Алексеенко.

Аппарат Huter W6.2500 был приобретен в прошлом году на личные средства добровольцев Дмитрия и Юлии, которые помогают с проектной документацией по консервации надгробий Старого кладбища и всячески поддерживают проведение самих работ. Использование мойки высокого давления позволило отказаться от агрессивных химических средств, которые со временем вызывают пожелтение мрамора, и значительно упростило процесс очистки труднодоступных участков. На зимний период оборудование вместе с частью реставрационных материалов для безопасности было перемещено из неотапливаемого кладбищенского склада в помещения проектно-производственной организации, где работают благотворители. Однако этой весной в помещение проникли грабители. По факту кражи уже подано заявление в полицию, и ведется расследование.

Комментируя ситуацию, Елена Алексеенко отметила, что очень надеется на помощь правоохранителей, которые найдут воров и вернут похищенное.

«Сейчас много говорится о развитии добровольчества. В сфере сохранения культурного наследия волонтерство всегда не простое и не очень массовое, поэтому вдвойне обидно, что ограбили именно тех, кто помогает, причем совершенно бескорыстно. Такое случается, конечно, не только у нас, в Таганроге. От своих петербургских знакомых знаю, что у них воруют инструменты даже во время субботников. Но мы не теряем надежду на то, что преступников удастся найти, а наш аппарат нам вернут. В позапрошлом году таганрогские полицейские лично меня просто потрясли: им удалось раскрыть почти безнадежное дело — они поймали кладбищенского поджигателя. Поэтому я и теперь сохраняю оптимизм», — сказала она.

На фото ВК «Партия любителей старого кладбища г. Таганрога»: объекты, в работе с которыми использовали украденный аппарат.

