Вломился в квартиру и похитил более полмиллиона: в Ростове раскрыто разбойное нападение на женщину

Неизвестный убедил жительницу донской столицы открыть дверь, после чего напал на нее и ограбил.

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на женщину в ее собственной квартире. Правоохранителям удалось не только быстро установить личность злоумышленника, но и вернуть пострадавшей все похищенное имущество. Подробности рассказали в пресс-службе донской полиции.

Заявление о преступлении поступило от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный проник в ее жилище и совершил кражу. В результате оперативной работы следователей и сотрудников уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний ростовчанин.

По версии следствия, он обманным путем убедил хозяйку открыть дверь, после чего нанес ей телесные повреждения и незаконно проник в квартиру. Оттуда он похитил денежные средства в размере 585 тысяч рублей, а также два мобильных телефона общей стоимостью 10 тысяч рублей. Все изъятое в ходе следственных действий имущество уже возвращено законной владелице.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

