В Таганроге трем сотрудникам бюро судмедэкспертизы продлили срок содержания под стражей

Суд в Таганроге продлил меры пресечения трем сотрудникам бюро судебно-медицинской экспертизы, обвиняемым в получении взяток. Решение касается как содержания под стражей, так и домашнего ареста.

Постановлением Таганрогского городского суда было удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 8 марта 2026 года включительно для Оксаны Терземан. Аналогичное ходатайство в отношении Олеси Хань также было удовлетворено, срок ее содержания под стражей продлен до 7 марта. Кроме того, суд продлил до 8 марта 2026 года срок домашнего ареста для Лианы Юсуповой, оставив без изменения запреты, установленные ранее Ленинским районным судом Ростова-на-Дону.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено в феврале 2025 года вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области на основании материалов УФСБ. Фигурантами стали заведующий врач судебно-медицинский эксперт Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и двое ее подчиненных. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ — получение взятки.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, длительное время получали незаконные денежные вознаграждения. Взятки брали за организацию внеочередных вскрытий, подготовку тел к погребению и выдачу медицинских свидетельств о смерти, необходимых для определения места погребения и получения ритуальных услуг.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

