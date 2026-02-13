На Дону задержана автоледи с правами, купленными в интернете за 50 тысяч рублей

За использование поддельных документов на женщину заведено уголовное дело.

В городе Волгодонске Ростовской области в ходе несения службы инспекторами ДПС для проверки был остановлен автомобиль марки Citroën под управлением женщины-водителя.

«При обращении сотрудника полиции с просьбой предъявить водительское удостоверение гражданка заметно нервничала, — рассказали подробности инцидента в Госавтоинспекции региона. — Предоставленный документ содержал персональные данные, совпадающие с данными водителя, однако его подлинность вызвала сомнение у инспекторов в связи с отсутствием защитных водяных знаков».

Проверка показала, что права у женщины — подложные. По информационным базам данных было установлено, что серия и номер предъявленного водительского удостоверения зарегистрированы на другого человека.

Со слов женщины, водительское удостоверение она купила через Интернет за 50 000 рублей.

Иномарка, за руль которой села женщина без прав, помещена на специализированную стоянку. В отношении автоледи составлен административный протокол за управление машиной без водительского удостоверения, а также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Фото: Госавтоинспекция РО