В Таганроге транспортные полицейские провели профориентационный флешмоб

Сотрудники Таганрогского ЛОМВД на транспорте, совместно с местным отделением «Движения Первых», организовали и провели масштабное мероприятие, направленное на укрепление гражданской идентичности и повышение правосознания среди молодежи.

Главной целью флешмоба стала пропаганда службы в органах внутренних дел и профессиональная ориентация подростков.

Участникам акции рассказали о специфике работы транспортной полиции, важности обеспечения безопасности на транспорте и требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу.

Для молодежи были организованы интерактивные площадки, где ребята могли на практике ознакомиться с некоторыми аспектами деятельности правоохранителей.

«Участники «Движения Первых» высоко оценили инициативу. Они отметили, что живой диалог с полицейскими помогает лучше понять их работу и может стать решающим фактором при выборе будущей профессии», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Фото: УТ МВД России по СКФО

