Главная » #ЖКХ

В Таганроге теплоснабжение запущено на 74 котельных

На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

В Таганроге активно ведется работа по запуску отопления.

#ЖКХ

На сегодняшний день, 20 октября, по состоянию на 17 часов, на 74 котельных теплоснабжение уже запущено, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Еще на двух новых модульных котельных идет переподключение газа.

Теплоснабжение подано в 1036 многоквартирных дома, 73 учреждения здравоохранения, 62 дошкольных учреждения, 8 объектов социальной сферы, 6 учреждений спорта, 46 образовательных учреждений, 19 учреждений культуры.

Пуско-наладочные работы продолжаются на 46 домах и 4 социальных объектах.

«Вижу обращения и комментарии жителей о том, что некоторые жилые подъезды или этажи остаются без тепла при поступающем отоплении в дом. Контролируем управляющие компании, чтобы они оперативно отрабатывали все проблемные моменты. Сегодня их первоочередная задача провести регулировку внутридомового оборудования», — написала Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях и пообещала в дальнейшем информировать о ходе работ по подаче теплоснабжения.

Ранее мы рассказывали, что ремонт объектов теплоснабжения Таганрога находится на особом контроле у властей региона.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

котельные отопительный сезон отопление Светлана Камбулова
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru