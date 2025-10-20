В Таганроге теплоснабжение запущено на 74 котельных

В Таганроге активно ведется работа по запуску отопления.

На сегодняшний день, 20 октября, по состоянию на 17 часов, на 74 котельных теплоснабжение уже запущено, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Еще на двух новых модульных котельных идет переподключение газа.

Теплоснабжение подано в 1036 многоквартирных дома, 73 учреждения здравоохранения, 62 дошкольных учреждения, 8 объектов социальной сферы, 6 учреждений спорта, 46 образовательных учреждений, 19 учреждений культуры.

Пуско-наладочные работы продолжаются на 46 домах и 4 социальных объектах.

«Вижу обращения и комментарии жителей о том, что некоторые жилые подъезды или этажи остаются без тепла при поступающем отоплении в дом. Контролируем управляющие компании, чтобы они оперативно отрабатывали все проблемные моменты. Сегодня их первоочередная задача провести регулировку внутридомового оборудования», — написала Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях и пообещала в дальнейшем информировать о ходе работ по подаче теплоснабжения.

Ранее мы рассказывали, что ремонт объектов теплоснабжения Таганрога находится на особом контроле у властей региона.

