Ремонт объектов теплоснабжения Таганрога находится на особом контроле у властей региона

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл 20 октября оперативное совещание, на котором обсуждался ход отопительного сезона в регионе.

Был назван ряд проблемных территорий, к которым относится и Таганрог.

Глава МинЖКХ Антонина Пшеничная сообщила, что для обеспечения штатного прохождения отопительного периода создано около 1400 ремонтно-восстановительных бригад. В их состав войдут почти 5 тысяч человек и более 1700 единиц техники. Теплоснабжающие организации полностью обеспечены необходимыми ресурсами и топливом.

Отопительный сезон уже начался в 35 городах и районах Ростовской области. В 19 муниципалитетах процесс подключения отопления ещё не завершён полностью. Среди них Азов, Батайск, Волгодонск, Донецк, Новочеркасск, Ростов, Таганрог, Шахты, а также ряд сельских районов.

В Таганроге в данный момент продолжаются работы по капитальному ремонту тепловой инфраструктуры. Ремонтные бригады трудятся на котельных по улицам Химической, 11, Заводской, 1, а также на 11 участках теплосетей, включая улицу П. Тольятти. В рамках этих работ планируется отремонтировать два котла и тепловые сети протяжённостью 4 километра. Из областного бюджета на ремонт объектов теплоснабжения выделено почти 200 миллионов рублей.

Особое внимание уделяется котельной на улице Ленина, 220, где также идут аварийно-восстановительные работы. Котельная обеспечивает теплом 359 многоквартирных домов и 62 социальных объектов. Принимаются меры для усиления бригад и организации поставок материалов, чтобы соблюсти график ремонта.

«Бригады работают в ускоренном режиме, МинЖКХ находится в постоянном контакте с подрядчиком. Все предупреждены, что срыва сроков быть не может. Окончание всех работ — декабрь. Просим подрядчика эти сроки сократить. Конечно же, не в ущерб качеству. Пока администрацией Таганрога введен режим повышенной готовности в границах котельной по улице Ленина», — сообщил Юрий Слюсарь..

Проблемы с запуском отопления также наблюдаются в Неклиновском районе. Там до сих пор не подключены 109 котельных, жилые дома и социальные объекты остаются без тепла. Задержку объясняют отсутствием поставок газа, так как районные власти несвоевременно оформили график погашения долгов перед ресурсниками.

Юрий Слюсарь поручил министерству ЖКХ региона оперативно вмешаться и найти решение проблемы.

«Люди не должны сидеть без тепла из-за того, что муниципалитет вовремя график не оформил. Это не дело! Подключайтесь к решению вопроса и оперативно отработайте с «Газпромом», — потребовал губернатор.

Фото donland.ru