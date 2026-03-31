В Таганроге телефоны и подозрительные капсулы нашли в посылке для заключенного СИЗО

В Таганроге сотрудники СИЗО-2 обнаружили в посылке для заключенного запрещенные предметы и капсулы, предположительно содержащие наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

При досмотре посылки на имя одного из обвиняемых, были обнаружены и изъяты предметы, завернутые в черный пакет: четыре мобильных телефона, два зарядных устройства, четыре USB-блока, десять USB-шнуров, одни проводные наушники и две SIM-карты. Кроме того, в посылке нашли две баночки из-под аскорбиновой кислоты, в которых находились 97 капсул предположительно наркотического содержания.

Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов. Если лицо ранее подвергалось административному наказанию или имеет судимость, может быть применена санкция по ст. 321.1 УК РФ, предусматривающая лишение свободы на срок до двух лет. Также в действиях гражданина, передавшего посылку, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Сейчас материалы переданы в отдел полиции для принятия процессуального решения.

Ранее мы рассказали, что в таганрогском СИЗО нашли запрещенные вещества в продуктовой посылке со сгущенкой.

Фото ГУФСИН РО

