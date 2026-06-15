Покос травы на улице Лизы Чайкиной в Таганроге планируется завершить до 17 июня

Уничтожение сорной растительности на муниципальных землях специалисты ведут согласно плану-графику. Из-за благоприятных для роста травы погодных условий некоторые участки городской территории требуют повторной обработки.

В Таганроге покос сорной растительности осуществляется регулярно, в соответствии с разработанным планом-графиком.

Глава Таганрога Светлана Камбулова на своих информационных ресурсах регулярно рассказывает о том, как в городе идет работа по выкосу сорной растительности на муниципальной земле, призывая подрядные организации делать работы быстро и качественно и не оставлять после себя на газонах и дорогах скошенную траву.

В то же время, многие уже обработанные участки требуют повторного покоса, поскольку сорняки из-за благоприятной погоды растут очень быстро. Заросшие территории вызывают недовольство местных жителей. Например, критическая публикация, размещенная в одном из местных СМИ, касалась улицы Лизы Чайкиной. Таганрожцев возмущают заросли, которые не только портят эстетический вид улицы, но и накапливают вредные вещества от выхлопных газов и могут представлять угрозу для аллергиков.

В МКУ «Благоустройство» в ответ на критическую публикацию пояснили, что указанный участок подвергнется обработке в ближайшие дни:

«Скашивание карантинной и сорной растительности вдоль автомобильной дороги по ул. Л.Чайкиной производится подрядной организацией ООО «Свобода» с 11.06 и планируется завершить до 17.06», — говорится в сообщении.

Фото: bloknot-taganrog.ru/