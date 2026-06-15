Главная » Новости Ростовской области

Дончанин, убивший знакомого топором, спустя три месяца явился с повинной

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Тело своей жертвы убийца закопал в огороде.

Новости Ростовской области

В Ростовской области заключен под стражу 37-летний житель Новошахтинска, подозреваемый в убийстве знакомого. Следственный отдел СКР по городу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2026 года мужчина находился в доме 41-летнего приятеля. Во время совместного распития спиртного между ними вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары топором по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, фигурант перенес тело из дома в огород и закопал его.

Спустя более трех месяцев подозреваемый сам явился в правоохранительные органы, написал явку с повинной и рассказал о случившемся.

Суд по ходатайству следователя избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция новости происшествия Ростовская область убийство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru