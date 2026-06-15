Дончанин, убивший знакомого топором, спустя три месяца явился с повинной

Тело своей жертвы убийца закопал в огороде.

В Ростовской области заключен под стражу 37-летний житель Новошахтинска, подозреваемый в убийстве знакомого. Следственный отдел СКР по городу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2026 года мужчина находился в доме 41-летнего приятеля. Во время совместного распития спиртного между ними вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары топором по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, фигурант перенес тело из дома в огород и закопал его.

Спустя более трех месяцев подозреваемый сам явился в правоохранительные органы, написал явку с повинной и рассказал о случившемся.

Суд по ходатайству следователя избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.