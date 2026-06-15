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В администрации Таганрога ответили на критику жителей по поводу неисправных детских качелей в роще Дубки

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Фотография конструкции, вызывающей беспокойство таганрожцев, была опубликована в одном из местных СМИ.

#Обратная связь

В Таганроге на территории рощи Дубки находятся детские качели, которые нуждаются в ремонте. Жители окрестных домов считают, что конструкция травмоопасна, особенно для активно раскачивающихся детей. Сиденье прикреплено к одной из цепочек подручным материалом, что можно увидеть на фото, опубликованном в одном из местных СМИ. В публикации также указано, что ранее местные власти проинформировали жителей домов вблизи Дубков, что установка новой детской площадки в роще в этом году не планируется.

Что же касается ремонта уже имеющихся качелей, то, как объяснили в администрации города, она не находится на балансе муниципалитета.

«Детская игровая площадка, расположенная в глубине центральной аллеи Рощи Дубки не состоит на балансовом учете МКУ «Благоустройство». В рамках выделяемых целевых бюджетных средств МКУ «Благоустройство» не вправе выполнять работы по содержанию имущества, не состоящего на балансе учреждения», — говорится в ответе администрации Таганрога.

Фото: bloknot-taganrog.ru

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Таганрогская правда

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