84-летний пенсионер из Таганрога лишился миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Таганроге 84-летний пенсионер стал жертвой мошенников, которые убедили его сделать несколько переводов якобы на счета иностранного банка. Об этом сообщили в городском УМВД.

Как выяснилось, несколько лет назад пожилой человек пытался заработать на интернет-платформе по купле-продаже акций на ценные металлы. Но в какой-то момент от пенсионера потребовали больших вложений в иностранной валюте, он отказался и был заблокирован в приложении.

В апреле нынешнего года с таганрожцем связался «юрист» компании, с которой он уже имел дело и предложил вернуть ранее вложенные деньги, которые якобы уже лежат на новом открытом счете, как компенсация за то, что пенсионер пострадал от мошенников. Условием для успешного вывода средств было открытие нового счета в иностранном банке и зачислением на него определенной суммы. Пенсионер отказался от заманчивого предложения.

После этого поступил звонок якобы от руководителя иностранной компании по работе с клиентами, который также продолжил разговор об инвестициях. Итогом стало несколько переводов, которые пожилой человек сделал на неизвестные счета. Спустя некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в отдел полиции № 3.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемых», — сообщили в ведомстве.

